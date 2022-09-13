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10 минут назад

Украинцы призвали Зеленского сменить стиль

Елена Прошина

На Украине появилась петиция от жителей, которые просят президента Владимира Зеленского одеваться в деловом стиле во время международных встреч. Об этом сообщает ТАСС.

«Прошу рассмотреть возможность вернуть деловой стиль одежды президента, когда речь идет о встречах с официальными представителями иностранных государств или других официальных мероприятиях», - говорится в петиции.

Автор также отмечает, что «президент и его внешний вид - это лицо государства». Теперь, чтобы Зеленский рассмотрел петицию, она должна набрать не менее 25 тыс. голосов.

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Напомним, с начала спецоперации президент Украины появляется на официальных мероприятиях, а также записывает обращения к согражданам в одежде милитари, а также не сбривает бороду. На несоответствующий стиль Зеленского уже обращали внимание иностранные представители, в частности, парламентарии тех стран, перед которыми он выступал.

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