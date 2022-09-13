Украинцы призвали Зеленского сменить стиль

На Украине появилась петиция от жителей, которые просят президента Владимира Зеленского одеваться в деловом стиле во время международных встреч. Об этом сообщает ТАСС.

«Прошу рассмотреть возможность вернуть деловой стиль одежды президента, когда речь идет о встречах с официальными представителями иностранных государств или других официальных мероприятиях», - говорится в петиции.

Автор также отмечает, что «президент и его внешний вид - это лицо государства». Теперь, чтобы Зеленский рассмотрел петицию, она должна набрать не менее 25 тыс. голосов.