Украинцы призвали Зеленского сменить стиль

На Украине появилась петиция от жителей, которые просят президента Владимира Зеленского одеваться в деловом стиле во время международных встреч. Об этом сообщает ТАСС.
«Прошу рассмотреть возможность вернуть деловой стиль одежды президента, когда речь идет о встречах с официальными представителями иностранных государств или других официальных мероприятиях», - говорится в петиции.
Автор также отмечает, что «президент и его внешний вид - это лицо государства». Теперь, чтобы Зеленский рассмотрел петицию, она должна набрать не менее 25 тыс. голосов.
Напомним, с начала спецоперации президент Украины появляется на официальных мероприятиях, а также записывает обращения к согражданам в одежде милитари, а также не сбривает бороду. На несоответствующий стиль Зеленского уже обращали внимание иностранные представители, в частности, парламентарии тех стран, перед которыми он выступал.