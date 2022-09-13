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Губернатор Белгородской области призвал к эвакуации двух сел

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в своем Telegram-канале, что лично убеждает жителей сел Журавлевка и Нехотеевка эвакуироваться из-за сложной обстановки на границе с Украиной.

По словам главы региона, обстановка в приграничье «сложная».

«Встретился с жителями. (…) Продолжаем убеждать людей, которые остаются еще в Журавлевке и Нехотеевке, временно покинуть свои дома. И будем это делать до тех пор, пока не убедим», - констатировал он.

В России выросла стоимость ОСАГО для ряда водителей

Решением Центробанка России с сегодняшнего дня на 26% расширен коридор базового тарифа ОСАГО. Таким образом вырастет стоимость обязательного страхового полиса для аварийных водителей, пишет РИА Новости.

Для легковых автомобилей россиян базовая ставка тарифа по ОСАГО будет установлена в диапазоне 1646–7535 рублей. Расширение коридора связано с ростом цен на автозапчасти. При этом страховщики смогут предлагать водителям с меньшими рисками более выгодные условия, а основные траты ждут тех автомобилистов, кто часто попадает в аварии.

Россия призвала генсека ООН начать арбитраж из-за действий США

Россия призывает генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша запустить процедуру арбитража из-за невыдачи американских виз российским дипломатам и нарушения США обязательств как страны пребывания штаб-квартиры организации. Об этом заявил на заседании комитета ООН глава правовой референтуры, старший советник российской дипмиссии Сергей Леонидченко, пишет ТАСС.

«Очевидно, что Вашингтон не собирается выправлять ситуацию не только в «разумные и ограниченные сроки», как это предусмотрено резолюциями Генассамблеи, но и в принципе. (…) Этому нужно положить конец. Вашингтон не должен убеждаться в своей полной безнаказанности и возможности и дальше нарушать свои обязательства по соглашению», - подчеркнул он.

Пашинян провел телефонный разговор с Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным «назвал недопустимыми действия азербайджанской стороны». Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте главы кабмина Армении.

«Премьер-министр представил подробности о начавшихся в полночь провокационных, агрессивных действиях вооруженных сил Азербайджана в отношении суверенной территории Армении, которые сопровождались обстрелами из артиллерийского и крупнокалиберного огнестрельного оружия», - отмечается в сообщении.

При этом стороны договорились в дальнейшем поддерживать оперативную связь, отметили в пресс-службе.

В ФИФА отказались комментировать требования украинцев

Пресс-служба ФИФА отказалась комментировать обращение Украинской ассоциации футбола с требованием отменить проведение товарищеского матча между сборными России и Боснии и Герцеговины, который должен пройти в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «РБ Спорт».