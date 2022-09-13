Папа Римский заявил о готовности поехать в Китай

Папа Римский Франциск заявил, что готов поехать в Китай, отвечая на вопрос журналиста о возможной встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Нур-Султане. Его слова на борту самолета по пути в Казахстан передает ТАСС.

«Мне ничего неизвестно (о встрече). Я всегда готов поехать в Китай», — сообщил понтифик.

Ранее в пресс-службе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева подтвердили, что председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин посетит страну с государственным визитом. Ожидается, что в ходе встречи с Токаевым будут обсуждаться перспективы дальнейшего укрепления всестороннего стратегического партнерства между двумя странами.