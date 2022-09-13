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21 минуту назад

Папа Римский заявил о готовности поехать в Китай для встречи с Си Цзиньпином

Газета.Ru

Папа Римский Франциск заявил, что готов поехать в Китай, отвечая на вопрос журналиста о возможной встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Нур-Султане. Его слова на борту самолета по пути в Казахстан передает ТАСС.

Папа Римский заявил о готовности поехать в Китай
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мне ничего неизвестно (о встрече). Я всегда готов поехать в Китай», — сообщил понтифик.

Ранее в пресс-службе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева подтвердили, что председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин посетит страну с государственным визитом. Ожидается, что в ходе встречи с Токаевым будут обсуждаться перспективы дальнейшего укрепления всестороннего стратегического партнерства между двумя странами.

В начале сентября сообщалось, что Папа Римский Франциск не сможет посетить Москву и Киев для обсуждения конфликта на Украине из-за проблем с коленом. Врачи также рекомендовали ему отказаться от поездки в Казахстан, где с 14 по 15 сентября пройдет VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий.

В мире,ФРАНЦИСК,Цзиньпин Си,
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