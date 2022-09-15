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1 час назад

Макрон провел телефонный разговор с Карлом III

Газета.Ruиещё 1

Президент Франции Эмманюэль Макрон поговорил по телефону с новым королем Великобритании Карлом III, о чем написал в своем аккаунте в Twitter.

Макрон провел телефонный разговор с Карлом III
Фото: ReutersReuters

Французский лидер отметил существование прочных связей между Францией и Великобританией и сообщил о намерении развивать их, следуя по пути, проложенному Елизаветой II.

Макрон также выразил монарху соболезнования в связи с уходом из жизни Елизаветы II и отметил, что будет присутствовать на похоронах королевы 19 сентября.

Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Она правила дольше всех в британской истории: королева занимала престол 70 лет и семь месяцев. Новым монархом стал ее старший сын 73-летний Чарльз. Он принял тронное имя Карл III.

Ранее The Times сообщило, что новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс планирует встретиться с Макроном, премьер-министрами Австралии Энтони Альбанезе и Канады Джастином Трюдо, а также провести переговоры с президентом США Джо Байденом.

В мире,Эмманюэль Макрон,Елизавета II,Джастин Трюдо,Джозеф Байден,
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