Макрон провел телефонный разговор с Карлом III

Президент Франции Эмманюэль Макрон поговорил по телефону с новым королем Великобритании Карлом III, о чем написал в своем аккаунте в Twitter.

Фото: Reuters Reuters

Французский лидер отметил существование прочных связей между Францией и Великобританией и сообщил о намерении развивать их, следуя по пути, проложенному Елизаветой II.

Макрон также выразил монарху соболезнования в связи с уходом из жизни Елизаветы II и отметил, что будет присутствовать на похоронах королевы 19 сентября.

Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Она правила дольше всех в британской истории: королева занимала престол 70 лет и семь месяцев. Новым монархом стал ее старший сын 73-летний Чарльз. Он принял тронное имя Карл III.