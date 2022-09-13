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1 час назад

В Харькове вновь пропал свет

Lenta.ru

В Харьковской области вновь пропал свет, заявил заместитель руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко в своем Telegram-канале.

В Харькове вновь пропал свет
Фото: ReutersReuters

«Только что сообщили, что Харьков и область без света. Вышла из строя резервная линия, питавшая населенные пункты. Сейчас все силы направлены на ликвидацию проблемы», — написал Тимошенко.

Кроме того, как сообщает РИА Новости, в городе остановилось метро.

12 сентября мэр Харькова Игорь Терехов заявил об отключении электричества и водоснабжения в городе. «Выведены из строя объекты критической инфраструктуры», — сообщил он.

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