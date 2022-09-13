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1 час назад

СМИ: в Харькове снова отключили электричество

ТАСС

Электричество отключено в Харькове, в отдельных районах города нет воды. Об этом сообщило во вторник украинское издание "Вести".

По данным издания, наблюдаются перебои со связью.

Также остановлена работа метро.

"По техническим причинам приостановлено движение по линиям Харьковского метрополитена", - говорится в сообщении на странице пресс-службы метрополитена в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Харьков обесточен

В понедельник днем мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе из-за повреждения критической инфраструктуры отключено электро- и водоснабжение. В метрополитене также заявили о временной приостановке движения. Метро возобновило работу в 16:55.

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