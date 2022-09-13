СМИ: Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня

Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня с 8:00 мск. Как сообщает ТАСС, об этом стало известно информагентству Trend от собственных источников.

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Отмечается, что армянская сторона сперва якобы нарушила договоренность, но с 08:15 мск режим прекращения огня все же был установлен.

Тем временем в парламенте Армении заявили, что в течение часа туда прибудет премьер Никол Пашинян, который расскажет депутатам о ситуации на границе с Азербайджаном.

Напомним, что в ночь на 13 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что Вооруженные силы Армении устроили масштабную диверсию на границе между двумя странами, заминировав участки между позициями подразделений армии Азербайджана и дорогами снабжения.