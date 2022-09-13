Армения обратилась к России и ОДКБ из-за действий Азербайджана

Правительство Армении официально обратилось к России, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Совету Безопасности ООН в связи с боевыми столкновениями с Азербайджаном. Что происходит на границе, разбирался «Рамблер».

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Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах

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Сегодня Минобороны Армении заявило, что азербайджанские военнослужащие открыли около полуночи интенсивный огонь в направлении городов Горис, Сотк и Джермук с использованием артиллерии, крупнокалиберного и легкого стрелкового оружия. На брифинге в 4.00 пресс-секретарь министра обороны Арам Торосян сообщил, что ситуация на границе напряженная, перестрелки продолжаются, пишет NEWS.am.

«ВС Азербайджана продолжают использовать тяжелую технику, беспилотники и минометы по позициям ВС Армении и населенным пунктам. Обстрелу подверглись позиции, расположенные в направлении Сотк, Варденис, Горис, Капан, Артаниш и Ишханасар. Атакам подвергаются и гражданские объекты», - заявил Торосян.

В свою очередь в Минобороны Азербайджана назвали причиной боестолкновений «широкомасштабную провокацию ВС Армении на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях» и заявили о потерях, не уточнив число раненных и погибших.

При этом в ведомстве подчеркнули, что сообщения о вторжении Азербайджана на территорию Армении – «абсурдны».

Армения обратилась за помощью

Ночью премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с членами Совбеза дальнейшие шаги по противодействию «агрессивным действиям Азербайджана против суверенной территории Армении», пишет Sputnik Армения.

«Принято решение официально обратиться к Российской Федерации в целях реализации положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в Организацию Договора о коллективной безопасности и в Совет Безопасности ООН», - говорится в сообщении пресс-службы правительства Армении.

Также Никол Пашинян провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, французским лидером Эммануэлем Макроном и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Никол Пашинян назвал действия азербайджанской стороны недопустимыми и подчеркнул важность адекватной реакции международного сообщества», - говорится в заявлении на сайте главы правительства Армении.