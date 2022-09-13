Анкара потребовала объяснений от Киева за антитурецкую кампанию

Турция выступила против агитационной кампании на Украине против турецких бизнесменов и банков. Анкара запросила у Киева разъяснения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Aydınlık.
«Источники сообщили, что турецкая сторона довела до сведения украинской стороны свою решительную реакцию, были запрошены разъяснения. Источники также сообщили, что с аналогичной инициативой выступило и турецкое посольство в Киеве, этот вопрос внимательно отслеживается», - говорится в материале.
Ранее сообщалось, что Украина начала агитацию за введение санкций против турецких бизнесменов и банков. Это связано с отказом турецкой стороны поддержать антироссийские ограничения, введенные западом. Речь идет, в частности, о Ziraat Bankasi, İş Bank и Credit Europe Bank.
Пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик заявил, что посольство Турции на Украине проверяет сведения о антитурецкой кампании в стране.