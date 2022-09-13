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55 минут назад

СМИ: Анкара потребовала объяснений от Киева за антитурецкую кампанию

Елена Прошина

Турция выступила против агитационной кампании на Украине против турецких бизнесменов и банков. Анкара запросила у Киева разъяснения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Aydınlık.

Анкара потребовала объяснений от Киева за антитурецкую кампанию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Источники сообщили, что турецкая сторона довела до сведения украинской стороны свою решительную реакцию, были запрошены разъяснения. Источники также сообщили, что с аналогичной инициативой выступило и турецкое посольство в Киеве, этот вопрос внимательно отслеживается», - говорится в материале.

Aydınlık: Украина стала призывать за введение санкций против бизнесменов из Турции

Ранее сообщалось, что Украина начала агитацию за введение санкций против турецких бизнесменов и банков. Это связано с отказом турецкой стороны поддержать антироссийские ограничения, введенные западом. Речь идет, в частности, о Ziraat Bankasi, İş Bank и Credit Europe Bank.

Пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик заявил, что посольство Турции на Украине проверяет сведения о антитурецкой кампании в стране.

В мире,Омер Челик,Партия справедливости и развития,
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