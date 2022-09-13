Анкара потребовала объяснений от Киева за антитурецкую кампанию

Турция выступила против агитационной кампании на Украине против турецких бизнесменов и банков. Анкара запросила у Киева разъяснения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Aydınlık.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Источники сообщили, что турецкая сторона довела до сведения украинской стороны свою решительную реакцию, были запрошены разъяснения. Источники также сообщили, что с аналогичной инициативой выступило и турецкое посольство в Киеве, этот вопрос внимательно отслеживается», - говорится в материале.

Ранее сообщалось, что Украина начала агитацию за введение санкций против турецких бизнесменов и банков. Это связано с отказом турецкой стороны поддержать антироссийские ограничения, введенные западом. Речь идет, в частности, о Ziraat Bankasi, İş Bank и Credit Europe Bank.