Россиянам отказывают во въезде в Грузию на границе с Турцией

Некоторым гражданам России отказывают в пропуске на территорию Грузии на границе с Турцией, не объясняя причины. Об этом РБК рассказали в Генеральном консульстве России в Трабзоне.

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Сообщается, что отказы во въезде на турецко-грузинском автомобильном пункте пропуска «Сарпи» случаются несколько раз в неделю.

«К сожалению, причины отказа в пропуске грузинские пограничные служащие не разъясняют», — рассказали в генконсульстве.

Еще в конце августа появилась информация, что участились случаи отказа российским гражданам в проезде на турецко-грузинском автомобильном пункте пропуска. В дипмиссии отметили, что в данный момент динамика подобных инцидентов снизилась по сравнению с концом прошлого месяца.