Решена судьба убийцы Джона Леннона

В Соединенных Штатах Марку Чепмену — убийце участника рок-группы The Beatles Джона Леннона в очередной раз отказали в условно-досрочном освобождении, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Associated Press.

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Таково решение исправительных учреждений американского штата Нью-Йорк. Житель США предстал перед комиссией по условно-досрочному освобождению в конце августа. Чепмена уже в двенадцатый раз отказались освобождать до истечения срока заключения. В прошлый раз это произошло в 2020 году.

Как отмечает агентство, следующее заседание по вопросу условно-досрочного освобождения Чепмену состоится в 2024 году. Условно-досрочного освобождения осужденный пожизненно убийца Леннона пытается добиться с 2000 года — спустя два десятилетия после расстрела певца. Как заявил американец, он испытывает угрызения совести и ему стыдно из-за своего поступка.