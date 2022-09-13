В США подтвердили первую смерть от оспы обезьян

Американские власти подтвердили первый случай смерти от оспы обезьян в стране. Соответствующее сообщение распространила в понедельник пресс-служба Департамента здравоохранения округа Лос-Анджелес.

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"Департамент здравоохранения Лос-Анджелеса совместно с федеральными Центрами по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США подтвердили первую смерть от оспы обезьян", - говорится в заявлении.

Отмечается, что иммунитет умершего пациента, проживавшего в округе на постоянной основе, был ослаблен, после заражения он был госпитализирован.

Ранее в штате Техас также была зафиксирована смерть заболевшего оспой обезьян, однако пациент страдал от нескольких сопутствующих заболеваний, медики выясняют, что именно стало причиной его смерти.

По данным ЦКПЗ, на 12 сентября в стране зафиксировано 21 985 случаев заражения оспой обезьян. Наибольшее число случаев заболевания - 4 300 - зарегистрировано в Калифорнии, на втором месте находится штат Нью-Йорк с 3 591 заболевшим.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус 23 июля объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.