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28 минут назад

В США подтвердили первую смерть от оспы обезьян

ТАСС

Американские власти подтвердили первый случай смерти от оспы обезьян в стране. Соответствующее сообщение распространила в понедельник пресс-служба Департамента здравоохранения округа Лос-Анджелес.

В США подтвердили первую смерть от оспы обезьян
Фото: ТАССТАСС

"Департамент здравоохранения Лос-Анджелеса совместно с федеральными Центрами по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США подтвердили первую смерть от оспы обезьян", - говорится в заявлении.

Отмечается, что иммунитет умершего пациента, проживавшего в округе на постоянной основе, был ослаблен, после заражения он был госпитализирован.

Ранее в штате Техас также была зафиксирована смерть заболевшего оспой обезьян, однако пациент страдал от нескольких сопутствующих заболеваний, медики выясняют, что именно стало причиной его смерти.

По данным ЦКПЗ, на 12 сентября в стране зафиксировано 21 985 случаев заражения оспой обезьян. Наибольшее число случаев заболевания - 4 300 - зарегистрировано в Калифорнии, на втором месте находится штат Нью-Йорк с 3 591 заболевшим.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус 23 июля объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, в основном передающееся человеку от диких животных (грызуны, приматы). Симптомы заболевания включают лихорадку, головную боль, боли в мышцах и спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость. Также могут появляться кожные высыпания на лице и других частях тела. От оспы обезьян нет специальной вакцины, однако вакцинация против натуральной оспы обеспечивает защиту от этого заболевания на уровне 85%.

В мире,ВОЗ,
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