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1 час назад

Бывшая пресс-секретарь Белого дома Псаки начала работу на телевидении

ТАССиещё 6

Бывшая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что начала в понедельник работу в телекомпании NBC.

Псаки нашла новую работу
Фото: © Oliver Contreras/POOL/EPA-EFE© Oliver Contreras/POOL/EPA-EFE

"Первый день [я] на новой работе. Я взволнована и польщена находиться здесь с выдающейся командой. До скорой встречи на ТВ", - написала она в Twitter и приложила фотографию своего пропуска в NBC.

Псаки, известная высказываниями о России и Украине, покинула пост пресс-секретаря Белого дома в мае и получила работу на ТВ, где станет ведущей нового шоу. Как ранее сообщала телекомпания, новое шоу Псаки запустят в первом квартале 2023 года. Оно будет связано с политикой. Помимо этого, планируется задействовать Псаки на других передачах телеканала, которые будут связаны с промежуточными выборами в этом году и президентским голосованием в 2024 году. У нее уже есть опыт работы на телевидении. С 2017 по 2020 год Псаки была политическим экспертом на телеканале СNN.

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