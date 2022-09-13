Псаки нашла новую работу

"Первый день [я] на новой работе. Я взволнована и польщена находиться здесь с выдающейся командой. До скорой встречи на ТВ", - написала она в Twitter и приложила фотографию своего пропуска в NBC.

Псаки, известная высказываниями о России и Украине, покинула пост пресс-секретаря Белого дома в мае и получила работу на ТВ, где станет ведущей нового шоу. Как ранее сообщала телекомпания, новое шоу Псаки запустят в первом квартале 2023 года. Оно будет связано с политикой. Помимо этого, планируется задействовать Псаки на других передачах телеканала, которые будут связаны с промежуточными выборами в этом году и президентским голосованием в 2024 году. У нее уже есть опыт работы на телевидении. С 2017 по 2020 год Псаки была политическим экспертом на телеканале СNN.