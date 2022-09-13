Джонсон рассказал о состоянии Елизаветы II до ее смерти

Бывший британский премьер Борис Джонсон вспомнил свою встречу с Елизаветой II за два дня до ее смерти, сообщает BBC.

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Он навестил королеву 6 сентября, чтобы она приняла отставку Джонсона в замке Балморал, а не в Букингемском дворце. По словам Джонсона, во время встречи королева выглядела на фоне состояния здоровья выглядела собранно и «подготовленной».

«Помня о том, как сильно она болела, удивляюсь, насколько умной и сосредоточенной она смотрелась», – отметил бывший глава правительства Великобритании.