Global Times: Путин сделал важное заявление о США

Президент России Владимир Путин произнёс речь на Восточном экономическом форуме. Обозреватель китайской газеты Global Times Ван Вэн считает, что в своей речи Путин сделал важное заявление о США.

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«Суть заключалась в том, что доминирование США в мировой политике идет на убыль, и ни одна страна не может изолировать Россию», – заявляет Ван Вэн.

По его мнению, коллективный Запад действительно утрачивает прежнее значение для остального мира. Вэн отмечает, что на Дальнем Востоке формируется крупнейший промышленно-производственный пояс, кроме того, выстроена международная модель разделения труда между Китаем, Японией, Южной Кореей и АСЕАН. По словам журналиста, общий объём экспорта в этом регионе уже превысил этот показатель у Евросоюза и США вместе взятых.

«В следующие два десятилетия мы увидим крупнейшее в истории перемещение богатства с обеих берегов Атлантики на Дальний Восток, где создаются тысячи управляющих и трастовых компаний», – прогнозирует Вэн.

Он также добавил, что в скором времени Москва ещё сильнее ускорит процесс сближения с государствами Азии. По мнению Вэна, введенные против России санкции не только не нанесут ей вред, но даже «создадут новую Россию, интегрированную с Востоком».