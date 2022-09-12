Пушилин сделал заявление о ситуации в Святогорске

Глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале сообщил, что ни союзные силы, ни ВСУ не контролируют в полном объеме город Святогорск.

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Отмечается, что Святогорск находится на расстоянии 130 км к северу от Донецка. Он расположен между Изюмом и Красным Лиманом. Российские военнослужащие взяли его под контроль в июне 2022 года.

«Ни мы, ни противник не контролируем в полной мере данный населенный пункт», - подчеркнул Пушилин.

Глава ДНР рассказал, что в районе Святогорска были замечены наемники из Польши. Он выразил надежду, что предпринимаемые подразделениями республики соответствующие шаги окажутся успешными.