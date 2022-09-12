Пушилин сделал заявление о ситуации в Святогорске

Глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале сообщил, что ни союзные силы, ни ВСУ не контролируют в полном объеме город Святогорск.
Отмечается, что Святогорск находится на расстоянии 130 км к северу от Донецка. Он расположен между Изюмом и Красным Лиманом. Российские военнослужащие взяли его под контроль в июне 2022 года.
«Ни мы, ни противник не контролируем в полной мере данный населенный пункт», - подчеркнул Пушилин.
Глава ДНР рассказал, что в районе Святогорска были замечены наемники из Польши. Он выразил надежду, что предпринимаемые подразделениями республики соответствующие шаги окажутся успешными.
Вечером 12 сентября власти Святогорска заявляли, что союзные силы не оставили город, находятся на своих позициях, сообщает РБК.