Пушилин: Святогорск в полной мере никто не контролирует

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Святогорск не контролируется в полной мере ни подразделениями республики, ни украинскими силовиками.
"Святогорск, честно вам скажу, сейчас на данный момент в полной мере ни мы, ни противник не контролирует", - сказал он в видеообращении, опубликованном в понедельник в его Telegram-канале.
Глава ДНР уточнил, что на этом направлении замечены польские наемники.
"Но наши подразделения тоже предпринимают шаги, поэтому здесь рассчитываем на то, что у наших ребят все получится", - добавил он.
Помимо этого Пушилин подчеркнул важность угледарского направления, на котором "пусть небольшие, но все же есть" продвижения. Что касается Лимана, по его словам, украинские войска пытаются занять этот населенный пункт, но подразделения ДНР этого не допускают.
"Достаточно успешно сейчас отбивают атаки противника. Дальше смотрим, наблюдаем, я думаю, здесь ситуация должна улучшаться", - отметил он.