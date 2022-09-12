В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 60.46EUR 61.31
Войти в почту
50 минут назад

Пушилин заявил, что ни ДНР, ни ВСУ не контролируют Святогорск в полной мере

ТАССиещё 1

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Святогорск не контролируется в полной мере ни подразделениями республики, ни украинскими силовиками.

Пушилин: Святогорск в полной мере никто не контролирует
Фото: ТАССТАСС

"Святогорск, честно вам скажу, сейчас на данный момент в полной мере ни мы, ни противник не контролирует", - сказал он в видеообращении, опубликованном в понедельник в его Telegram-канале.

Глава ДНР уточнил, что на этом направлении замечены польские наемники.

Зеленский признал, что Украине не победить без помощи США

"Но наши подразделения тоже предпринимают шаги, поэтому здесь рассчитываем на то, что у наших ребят все получится", - добавил он.

Помимо этого Пушилин подчеркнул важность угледарского направления, на котором "пусть небольшие, но все же есть" продвижения. Что касается Лимана, по его словам, украинские войска пытаются занять этот населенный пункт, но подразделения ДНР этого не допускают.

"Достаточно успешно сейчас отбивают атаки противника. Дальше смотрим, наблюдаем, я думаю, здесь ситуация должна улучшаться", - отметил он.

В мире,Денис Пушилин,
31
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители