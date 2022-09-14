Евросоюз нашел способ наказать Орбана за дружбу с Россией

Евросоюз грозит лишить Венгрию поддержки в размере 40 млрд евро. По официальной версии, за коррупцию. Однако эксперты уверены – кабинет Орбана не получит деньги за дружбу с Россией. Припомнит ему Брюссель и старые грехи – отказ принимать беженцев по квоте ЕС и запрет гей-пропаганды в стране.

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Еврокомиссия может предложить сократить финансирование администрации венгерского премьера Виктора Орбана. Об этом в среду сообщило Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников. Ранее Орбан рассчитывал, что его кабинет получит свыше 40 млрд евро на срок до 2027 года. По словам источников агентства, официальное заявление ЕК может быть сделано в воскресенье – и в этом случае, в течение трех месяцев правительства стран Евросоюза примут окончательное решение по Венгрии.

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В качестве предлога для урезания финансирования кабинета Орбана еврочиновники указывают «опасения по поводу широкомасштабного взяточничества в Венгрии». Как замечает Bloomberg, именно Венгрия стала первой страной ЕС, которая подверглась проверке в соответствии с новыми европейскими правилами, которые позволяют Брюсселю привлекать к ответственности страны, «подрывающие финансовые интересы союза». Еврокомиссия «потратила месяцы на расследование эрозии верховенства закона за более чем десятилетнее пребывание Орбана у власти», отмечает Bloomberg. В начале сентября, чтобы развеять опасения исполнительной власти Евросоюза, премьер Венгрии предложил создать агентство по борьбе со взяточничеством и внести поправки в ряд законов, в том числе о государственных закупках, отмечает ТАСС.

При этом обвинения в коррупции сопровождаются очередными политическими атаками на Орбана, чья политика противоречит генеральной линии Евросоюза – в том числе, в украинском вопросе. Во вторник депутат Европарламента, экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский – что примечательно, в интервью украинской «Европейской правде» – заявил, что Венгрию могут лишить права голоса в Евросоюзе. По словам польского экс-министра, эту крайнюю меру (Сикорский посетовал, что отсутствует процедура исключения страны из ЕС) надо применить к Будапешту, так как Орбан переводит Венгрию на некую российскую «матрицу», которая якобы подразумевает и высокую коррумированность властей.

Сикорский – не единственный «сосед» по Восточной Европе, который заговорил о том, что Венгрия может остаться за рамками Евросоюза. На прошлой неделе министр правительства Чехии по европейским вопросам Микулаш Бек также заявил, что позиция Венгрии по отношениям с Россией может привести к выходу Будапешта из ЕС.

Отметим, что заявление Сикорского прозвучало после того, как ближайший сподвижник Орбана по правящей партии «Фидес», спикер парламента Ласло Кёвер назвал ЕС проигравшим в украинском конфликте, так как Евросоюз действует вопреки собственным экономическим интересам. Ранее госсекретарь офиса венгерского премьера Чаба Деметер назвал антироссийские санкции «средствами самоповреждения» для Европы. А в конце прошлой неделе глава будапештской дипломатии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт поставил перед руководством ЕС вопрос о целесообразности антироссийских санкций.

«Нападки на Венгрию в значительной степени связаны с тем, что Орбан проводит прагматичную политику в отношении России. В ЕС все меньше стран, готовых вести такую же прагматичную политику, как Орбан, который в интересах своей страны не только торгует, но и разговаривает с Россией», – сказал газете ВЗГЛЯД член Валдайского клуба, венгерский журналист, главный редактор Moszkvater.com Габор Штир.

Угрозы Евросоюза не выделить обещанное финансирование достаточно серьезны, указал собеседник.

«Венгрия рассчитывает на денежную поддержку, в противном случае у правительства и населения начнутся большие проблемы», – заметил Штир.

По его мнению, Брюссель таким образом подыгрывает политическим противникам Орбана, «который многим надоел в Евросоюзе». Собеседник отметил – вопреки заявлениям ЕС, Венгрия не авторитарное государство, премьер Орбан и его партия «Фидес» проводят свой курс, опираясь на демократическое большинство (две трети на очередных парламентских выборах). Следовательно, руководства ЕС и США рассчитывают, что экономические неурядицы подорвут доверие к руководству. Давление на Венгрию со стороны ЕС «происходит давно» и продолжает усиливаться, напомнил Штир. По его оценке, на то, что давление на страну растет, указывает и назначение Вашингтоном нового посла США в Будапеште, уверен эксперт. «Евросоюз и Америка полуоткрытыми средствами делают все возможное, чтобы ослабить правительство Орбана», – уверен венгерский эксперт.

Доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев согласен, что отношение Венгрии к России – это основная причина давления на Будапешт. «Орбан раз за разом бросает вызов единству Евросоюза, и Россия тут наиболее значимый случай. Но можно вспомнить высказывание Орбана о том, что Венгрия строит нелиберальную демократию. Эти слова не укладываются в головах европейских чиновников», – указал Трухачев.

Кроме того, напомнил эксперт, претензии к Будапешту усилились после появления в Венгрии общественного совета по СМИ и принятия законов об ограничении гей-пропаганды. А категорический отказ Орбана принимать беженцев по квоте ЕС и подчинение Центробанка правительству стало прямым нарушением условий членства в ЕС.

«Надо признать, что Венгрия – это демократия, хотя и с проблемами, – подчеркнул Штир. – Однако усиление давления на Будапешт связано с тем, что Орбан по-другому, думает о Евросоюзе и мире».

Любопытно, что критика в адрес Венгрии звучит во многом из Варшавы, но Польша также на плохом счету у руководства ЕС. Штир напомнил: Польша, которая проводит совершенно иную политику в отношении России, также не получила деньги от Евросоюза на поддержку экономики – ведь негласный польский лидер Ярослав Качиньский, как и Орбан «по-другому видит Евросоюз».

«Венгерская политика – против западноевропейского мейнстрима и либерального подхода. Мы не против Евросоюза, 65% населения хотят быть частью единой Европы. Мы не только член ЕС, но и НАТО. Геополитика всегда выше, чем идеология. Если надо выбирать, то Орбан выбирает Запад», – заметил собеседник.

Но, добавил венгерский политолог, премьер страны – «настоящий консерватор, который думает о семье, государстве, суверенитете», и в этих качествах он совпадает с российским лидером.

Орбан придерживается той точки зрения, что борьба с внутренними проблемами, в том числе с коррупцией, должна быть суверенным делом страны, заметил Штир. Но сейчас он идет на уступки. «В частности, по распоряжению правительства было решено сформировать рабочую группу по противодействию коррупции. Орбан поручил создать систему оценки госзакупок, которая позволит отслеживать случаи, когда доля госзакупок с одним из участников превышает 15% от всех», – отметил собеседник. Впрочем, указывают эксперты, шаги навстречу пожеланиям Евросоюза вряд ли повлияют на отношение брюссельской элиты к венгерскому лидеру.

Усилия ЕС направлены исключительно на уход Орбана из политики, подчеркивает Трухачев. Брюссель, в частности, не устраивает то, что «Венгрия из-за притеснения венгров в Закарпатье категорически отказывается поддерживать Украину и не готова закрывать глаза на ущемление прав своих соотечественников даже ради того, чтобы наказать Россию».