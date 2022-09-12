В ООН выступили с призывом по украинскому зерну

Заместитель верховного комиссара ООН по правам человека Нада Аль-Нашиф заявила на заседании СПЧ, что украинские сельхозпродукты следует доставлять нуждающимся в нем людям. Об этом пишет ТАСС.

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Нада Аль-Нашиф подчеркнула, что события на Украине привели к существенной нехватке топлива и проблемам с продовольствием в беднейших странах.

Она пояснила, что необходимо в полном объеме соблюдать условия соглашения, подписанного в Стамбуле при участии ООН.

Кроме того, чиновница обратилась к международному сообществу с призывом «обеспечить, чтобы продовольствие было доставлено людям, которые в нем нуждаются».