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39 минут назад

В ООН рассказали, куда следует поставлять украинское зерно

Илья Родин

Заместитель верховного комиссара ООН по правам человека Нада Аль-Нашиф заявила на заседании СПЧ, что украинские сельхозпродукты следует доставлять нуждающимся в нем людям. Об этом пишет ТАСС.

В ООН выступили с призывом по украинскому зерну
Фото: ReutersReuters

Нада Аль-Нашиф подчеркнула, что события на Украине привели к существенной нехватке топлива и проблемам с продовольствием в беднейших странах.

Она пояснила, что необходимо в полном объеме соблюдать условия соглашения, подписанного в Стамбуле при участии ООН.

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Кроме того, чиновница обратилась к международному сообществу с призывом «обеспечить, чтобы продовольствие было доставлено людям, которые в нем нуждаются».

Ранее сообщалось, что в августе из украинских портов вышли 62 сухогруза, только 10 из них было направлено в Африку.

В мире,Совет по правам человека,ООН,
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