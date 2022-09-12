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1 час назад

В США раскрыли уязвимость в своем ядерном щите

Елена Прошина

Обозреватель The National Interest Крис Осборн заявил о том, что межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman III, которые используются в США, не смогут обойти современные системы противоракетной обороны, которые разрабатываются в странах-соперниках.

В США раскрыли уязвимость в своем ядерном щите
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Хотя представители министерства обороны США подчеркивают, что Minuteman III способен выполнить свою миссию, ожидается, что МБР будет все труднее преодолевать оборону будущего противника», – рассказал Осборн.

Автор отмечает, что ракеты Minuteman III планируют заменить на более перспективную ракету Sentinel. Осборн считает, что новые американские системы потребуют дополнительных систем наведения, которые учитывали бы последние достижения других стран в ракетостроении.

Ранее США объявили о испытательном запуске Minuteman III в Калифорнии.

В мире,Армия,Крис Осборн,Пентагон,
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