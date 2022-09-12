В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 60.46EUR 61.31
Войти в почту
1 час назад

Киев предлагает расширить антироссийские санкции

Елена Прошина

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины выступило с инициативой внести в санкционный список США еще 1413 граждан Российской Федерации. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Киев предлагает расширить антироссийские санкции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В этот список вошли владельцы и руководители российских компаний, уже находящихся под санкциями США. Как утверждают авторы предложения, если санкции введены против компании, то также необходимо внести в санкционный список их руководителей и собственников.

На данный момент НАПК предлагает включить в санкционный список сотрудников Сбербанка, ВТБ, Роснефти и других российских организаций. Кроме того, Украина анонсировала создание специального бюро санкционной политики в отношении России.

Ранее Россия расширила пакет санкций против Великобритании.

В мире,Роснефть,Банк ВТБ,Сбербанк России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители