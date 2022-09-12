Киев предлагает расширить антироссийские санкции

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины выступило с инициативой внести в санкционный список США еще 1413 граждан Российской Федерации. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

В этот список вошли владельцы и руководители российских компаний, уже находящихся под санкциями США. Как утверждают авторы предложения, если санкции введены против компании, то также необходимо внести в санкционный список их руководителей и собственников.

На данный момент НАПК предлагает включить в санкционный список сотрудников Сбербанка, ВТБ, Роснефти и других российских организаций. Кроме того, Украина анонсировала создание специального бюро санкционной политики в отношении России.