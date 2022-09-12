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В Белгородской области заявили об атаке на погранпункт

Пограничный пункт Логачевка обстрелян со стороны Украины. Пострадавших нет, заявил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, по предварительным данным нет и разрушений на территории села.

Раскрыты подробности боев за Красный Лиман

Бойцы подразделения «Барс-16», более известного как отряд «Кубань», выстояли в боях за Красный Лиман, штурм которого шел всю ночь. Подробности в своем Telegram-канале WarGonzo раскрыл военный корреспондент Семен Пегов.

По данным его источников в Краснолиманском районе, бой за населенный пункт начался в понедельник, 12 сентября, в 00:20 и длится до сих пор. «Барсы» вместе с луганскими резервистами сдерживают натиск Вооруженных сил Украины (ВСУ) на земле.

Замглавы Новой Каховки заявил об инсценировке покушения

Убийство заместителя главы администрации Новой Каховки Херсонской области Виталия Гуры было инсценировано ради его спасения. Об этом сам Гура заявил в эфире «Первого канала».

6 августа появилась информация, что в результате покушения скончался заместитель главы администрации Новой Каховки в Херсонской области Виталий Гура. По данным СМИ, его расстреляли возле дома, предположительно, из пистолета Макарова, и он умер по дороге в больницу.

МАГАТЭ заявило о готовности увеличить техпомощь Украине

МАГАТЭ в ближайшие месяцы передаст Украине оборудование для обеспечения безопасности, организация готова нарастить техническую помощь Киеву. Об этом заявил глава агентства Рафаэль Гросси в своем вступительном слове перед Советом управляющих МАГАТЭ.

"В ближайшие месяцы Украине передадут больше оборудования, предназначенного для обеспечения безопасности. <...> МАГАТЭ готово далее расширить масштабы технической помощи с учетом потребностей Украины, и я намерен использовать все доступные механизмы для обеспечения эффективных поставок", - сказал Гросси.

Кадыров дал обещание россиянам

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил о возвращении на фронт в ДНР полка элитных бойцов во главе с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым. Глава региона пообещал достичь результатов на передовой.

По его словам, после взятия под контроль Мариуполя, Северодонецка, Лисичанска, Попасной и других городов, бойцы уходили в отпуск. Однако теперь с новыми силами вернулись на фронт.

Жители граничащего с Украиной российского региона сообщили о взрывах

Жители граничащей с Украиной Ростовской области сообщили а взрывах. Снятые очевидцами кадры публикует Telegram-канал Baza.

Как сообщает издание, в Таганроге могла сработать система противовоздушной обороны (ПВО). Кроме того, очевидцы наблюдают черный дым в районе села Чалтырь. Власти ситуацию пока не комментируют.

Известный производитель сигарет отказался от поставок в Россию

Производитель яблочных и малиновых сигарет Chapman приостановил поставки своей продукции российским заказчикам. Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на источники.

По данным канала, руководство завода в Любеке (ФРГ) под предлогом введенных против Москвы ограничительных мер отказалось отгружать продукцию оптовикам из России.

Молдавия перебрасывает тяжелое вооружение в Гагаузию

В сети появились видео переброски Молдавии тяжелой военной техники в Гагаузию. Об этом пишет ИА Regnum.

Жители Кишинева в ночь на 12 сентября засняли на улицах города колонну военной техники, которая транспортировала тяжелую артиллерию. Как уточняется, на видео попала переброска крупнокалиберных «Гиацинтов-Б». Также о военной колонне сообщили жители города Кагул. Официальных комментариев от министерства обороны Молдавии пока нет.

Есть мнение о том, что на фоне недавних «учений» спецназа полиции в Гагаузии Кишинев планирует усилить давление на автономию.

Сербия нашла замену российской нефти

Вице-премьер и министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович сообщила о намерении страны заменить российскую нефть собственным, иракским и иранским сырьем. Соответствующее заявление было сделано в интервью агентству Танюг.

У Сербии не будет возможности с 1 ноября осуществлять импорт российской нефти в связи с ограничениями.

Россияне подали в суд на Sony

Гражданское дело по иску к Sony Interactive Entertainment Europe (лондонское подразделение) и к московскому офису Sony будет рассматриваться Хорошевским судом Москвы. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на соответствующий документ.