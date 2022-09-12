Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.
Пограничный пункт Логачевка обстрелян со стороны Украины. Пострадавших нет, заявил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, по предварительным данным нет и разрушений на территории села.
Бойцы подразделения «Барс-16», более известного как отряд «Кубань», выстояли в боях за Красный Лиман, штурм которого шел всю ночь. Подробности в своем Telegram-канале WarGonzo раскрыл военный корреспондент Семен Пегов.
По данным его источников в Краснолиманском районе, бой за населенный пункт начался в понедельник, 12 сентября, в 00:20 и длится до сих пор. «Барсы» вместе с луганскими резервистами сдерживают натиск Вооруженных сил Украины (ВСУ) на земле.
Убийство заместителя главы администрации Новой Каховки Херсонской области Виталия Гуры было инсценировано ради его спасения. Об этом сам Гура заявил в эфире «Первого канала».
6 августа появилась информация, что в результате покушения скончался заместитель главы администрации Новой Каховки в Херсонской области Виталий Гура. По данным СМИ, его расстреляли возле дома, предположительно, из пистолета Макарова, и он умер по дороге в больницу.
МАГАТЭ в ближайшие месяцы передаст Украине оборудование для обеспечения безопасности, организация готова нарастить техническую помощь Киеву. Об этом заявил глава агентства Рафаэль Гросси в своем вступительном слове перед Советом управляющих МАГАТЭ.
"В ближайшие месяцы Украине передадут больше оборудования, предназначенного для обеспечения безопасности. <...> МАГАТЭ готово далее расширить масштабы технической помощи с учетом потребностей Украины, и я намерен использовать все доступные механизмы для обеспечения эффективных поставок", - сказал Гросси.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил о возвращении на фронт в ДНР полка элитных бойцов во главе с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым. Глава региона пообещал достичь результатов на передовой.
По его словам, после взятия под контроль Мариуполя, Северодонецка, Лисичанска, Попасной и других городов, бойцы уходили в отпуск. Однако теперь с новыми силами вернулись на фронт.
Жители граничащей с Украиной Ростовской области сообщили а взрывах. Снятые очевидцами кадры публикует Telegram-канал Baza.
Как сообщает издание, в Таганроге могла сработать система противовоздушной обороны (ПВО). Кроме того, очевидцы наблюдают черный дым в районе села Чалтырь. Власти ситуацию пока не комментируют.
Производитель яблочных и малиновых сигарет Chapman приостановил поставки своей продукции российским заказчикам. Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на источники.
По данным канала, руководство завода в Любеке (ФРГ) под предлогом введенных против Москвы ограничительных мер отказалось отгружать продукцию оптовикам из России.
В сети появились видео переброски Молдавии тяжелой военной техники в Гагаузию. Об этом пишет ИА Regnum.
Жители Кишинева в ночь на 12 сентября засняли на улицах города колонну военной техники, которая транспортировала тяжелую артиллерию. Как уточняется, на видео попала переброска крупнокалиберных «Гиацинтов-Б». Также о военной колонне сообщили жители города Кагул. Официальных комментариев от министерства обороны Молдавии пока нет.
Есть мнение о том, что на фоне недавних «учений» спецназа полиции в Гагаузии Кишинев планирует усилить давление на автономию.
Вице-премьер и министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович сообщила о намерении страны заменить российскую нефть собственным, иракским и иранским сырьем. Соответствующее заявление было сделано в интервью агентству Танюг.
У Сербии не будет возможности с 1 ноября осуществлять импорт российской нефти в связи с ограничениями.
Гражданское дело по иску к Sony Interactive Entertainment Europe (лондонское подразделение) и к московскому офису Sony будет рассматриваться Хорошевским судом Москвы. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на соответствующий документ.
Возобновления доступа к PlayStation Store и компенсации морального вреда в размере 280 млн рублей потребовали 28 истцов. 31 октября должно состояться предварительное заседание по данному делу.