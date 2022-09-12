Во время церемонии прощания с Елизаветой II произошел скандал

В Эдинбурге началась церемония прощания с королевой Англии Елизаветой II. Похоронная процессия прошла по улицам города до собора святого Эгидия, в котором пройдёт молебен. Однако не всё на церемонии прошло гладко. В какой-то момент человек из толпы начал кричать оскорбления в сторону принца Эндрю. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

За гробом Елизаветы II следовали все четыре ребёнка королевы, среди которых был и принц Эндрю. Ранее в сторону принца были выдвинуты обвинения в изнасиловании 17-летней американки Вирджинии Джуффре. Сам принц обвинения не признал, но, по некоторой информации, он смог урегулировать иск и выплатил жертве денежную компенсацию. Однако после этих обвинений принц всё равно был лишён некоторых титулов.

Во время церемонии прощания с королевой молодой человек из толпы начал кричать в сторону принца Эндрю:

«Ты - больной старик!».

Парня задержала полиция, произошедшее попало на видео.