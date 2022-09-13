Нур-Султан предложили переименовать обратно в Астану

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47 минут назад

Токаев поддержал переименование Нур-Султана в Астану

Газета.Ruиещё 3

Предложение группы депутатов о переименовании столицы Казахстана Нур-Султана в Астану включено в проект конституционного закона с согласия президента Касым-Жомарта Токаева. Об этом рассказал пресс-секретарь президента страны Руслан Желдибай, передает Sputnik Казахстан.

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Президент проинформирован об этой инициативе депутатов, которые, в свою очередь, опирались на предложения, которые неоднократно высказывались в ходе встреч с населением, а также в многочисленных обращениях граждан в период референдума», — сказал Желдибай.

Он добавил, что Токаев согласился с данным предложением.

Столицу Казахстана переименовали из Астаны в Нур-Султан в 2019 году по инициативе Токаева. В январе 2022 года жители Астаны запустили сбор подписей за возвращение городу старого названия. Тогда инициатива, однако, не получила должной поддержки.

Ранее сообщалось, что с инициативой вернуть столице название Астана выступила группа казахстанских депутатов «Жаңа Қазақстан», куда входят парламентарии в том числе от правящей партии «Аманат».

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