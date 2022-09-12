Украина не сможет одержать верх в конфликте с Россией без помощи Соединенных Штатов. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью CNN.

«Они (США) лидеры по объемам поддержки Украины. Без них нам вернуть свою землю не удастся. Я это понимаю», — сказал президент Украины.

Он также выразил надежду на сохранение двухпартийной поддержки Украины в США, несмотря на появляющиеся заявления о том, что республиканцы менее в этом заинтересованы.

Председатель комитета сената США по разведке Марк Уорнер ранее заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины удалось начать благодаря работе американской разведки с украинскими и британскими коллегами. По его словам, также это контрнаступление стало результатом «колоссальной поддержки» со стороны Соединенных Штатов и их союзников по НАТО.