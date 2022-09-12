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47 минут назад

Зеленский признал, что Украине не победить без помощи США

Газета.Ru

Украина не сможет одержать верх в конфликте с Россией без помощи Соединенных Штатов. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью CNN.

"Без них нам вернуть свою землю не удастся. Я это понимаю"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Они (США) лидеры по объемам поддержки Украины. Без них нам вернуть свою землю не удастся. Я это понимаю», — сказал президент Украины.

Он также выразил надежду на сохранение двухпартийной поддержки Украины в США, несмотря на появляющиеся заявления о том, что республиканцы менее в этом заинтересованы.

Председатель комитета сената США по разведке Марк Уорнер ранее заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины удалось начать благодаря работе американской разведки с украинскими и британскими коллегами. По его словам, также это контрнаступление стало результатом «колоссальной поддержки» со стороны Соединенных Штатов и их союзников по НАТО.

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До этого глава НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников и дальше оказывать Киеву всестороннюю поддержку. Он считает, что ради этого страны могут пожертвовать своей обороноспособностью. Столтенберг подчеркнул, что, усиливая свое присутствие на Востоке, альянс посылает Москве «однозначный сигнал». В России считают, что завершение спецоперации на Украине приведет к расколу в военно-политическом блоке.

В мире,Марк Уорнер,Владимир Зеленский,Йенс Столтенберг,Сенат США,НАТО,
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