Китай раскрыл цели укрепления связей с Россией

Власти Китая готовы работать с Россией, чтобы построить «более справедливый мировой порядок», тем более что между сторонами всегда были доброжелательные отношения. Об этом заявил высокопоставленный дипломат из КНР Ян Цзечи на встрече с послом России Андреем Денисовым в Пекине, пишет Bloomberg.

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Китайский дипломат также раскрыл желание Пекина работать с Москвой для «осуществления стратегического сотрудничества на высоком уровне между двумя странами» и для защиты общих интересов. По его словам, обе стороны всегда твердо поддерживали друг друга по вопросам, касающимся их основных интересов.