Метро в Харькове возобновило работу

В Харькове возобновили движение поездов метров после отключения в городе света и водоснабжения. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба Харьковского метрополитена.

Фото: Телеграм-канал "Харківський метрополітен" Телеграм-канал "Харківський метрополітен"

Отмечается, что движение по линиям метро в городе восстановили в 16:55.

Ранее Харьковский метрополитен сообщил о приостановке движения поездов в метро по причине отключения света и водоснабжения. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил произошедшее ракетными ударами по ТЭЦ и другой важной инфраструктуре страны.