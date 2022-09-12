В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 60.46EUR 61.31
Войти в почту
29 минут назад

Метро в Харькове возобновило работу

Елена Прошина

В Харькове возобновили движение поездов метров после отключения в городе света и водоснабжения. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба Харьковского метрополитена.

Метро в Харькове возобновило работу
Фото: Телеграм-канал "Харківський метрополітен"Телеграм-канал "Харківський метрополітен"

Отмечается, что движение по линиям метро в городе восстановили в 16:55.

Ранее Харьковский метрополитен сообщил о приостановке движения поездов в метро по причине отключения света и водоснабжения. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил произошедшее ракетными ударами по ТЭЦ и другой важной инфраструктуре страны.

Позже, 12 сентября, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о возобновлении работы метро и наземного транспорта. По словам замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, к утру понедельника в регионе электро- и водоснабжение достигло уровня в 80%.

В мире,Кирилл Тимошенко,Владимир Зеленский,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители