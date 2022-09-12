Метро в Харькове возобновило работу

В Харькове возобновили движение поездов метров после отключения в городе света и водоснабжения. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба Харьковского метрополитена.
Отмечается, что движение по линиям метро в городе восстановили в 16:55.
Ранее Харьковский метрополитен сообщил о приостановке движения поездов в метро по причине отключения света и водоснабжения. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил произошедшее ракетными ударами по ТЭЦ и другой важной инфраструктуре страны.
Позже, 12 сентября, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о возобновлении работы метро и наземного транспорта. По словам замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, к утру понедельника в регионе электро- и водоснабжение достигло уровня в 80%.