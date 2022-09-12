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47 минут назад

Грузия возвращает в школы начальную военную подготовку

Деловая газета "Взгляд"

Пилотный проект «Военное дело» начнется в этом году в 18 школах Грузии с возобновлением учебного процесса 15 сентября, сообщило Минпросвещения страны, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Грузия возвращает в школы начальную военную подготовку
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он будет изучаться в 7–9 классах средних школ, изначально охватив более трехсот учащихся высокогорных районов. Раз в неделю уроки будут вести специально подготовленные действующие офицеры.

Инициатором проекта стал премьер-министр Ираклий Гарибашвили, отметили в ведомстве. Учащимся будут рассказывать о деятельности грузинской армии и гражданской обороне.

В мире,Общество,Армия,Ираклий Гарибашвили,Минпросвещения России,
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