Грузия возвращает в школы начальную военную подготовку

Пилотный проект «Военное дело» начнется в этом году в 18 школах Грузии с возобновлением учебного процесса 15 сентября, сообщило Минпросвещения страны, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Он будет изучаться в 7–9 классах средних школ, изначально охватив более трехсот учащихся высокогорных районов. Раз в неделю уроки будут вести специально подготовленные действующие офицеры.