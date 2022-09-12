CNN: в США испугались изменения позиции ЕС по Украине

В Белом доме опасаются, что европейские государства из-за энергокризиса изменят свою позицию в отношении конфликта на Украине. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

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Источник подчеркнул, что риск раскола в Европе вполне реален. Кроме того, население европейских государств может взбунтоваться против западной стратегии экономического давления на Россию.

По оценке собеседника телеканала, для главы США Джо Байдена приоритетом является сохранение политической стабильности в ЕС, недопущение массовых беспорядков.

Источник полагает, что многое будет зависеть от погодных условий в отопительный период. Запасов газа в подземных хранилищах может оказаться достаточно, если зима не будет слишком морозной.