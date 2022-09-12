В сети появилось видео взрыва на Харьковской ТЭЦ-5. Ролик опубликовал Telegram-канал «Политика Страны».

На публикуемых кадрах виден момент взрыва, который произошел ночью. Ударная волна была настолько мощной, что накрыла ближайшие здания и долетела до очевидца, снимавшего в тот момент происходящее. Автор ролика подписал его словами: «Чуть не убило взрывом».

Ранее украинские СМИ сообщали, что на одной из крупнейших на Украине теплоэлектроцентралей, Харьковской ТЭЦ-5, произошел пожар. Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отключении электричества в ряде регионов страны.