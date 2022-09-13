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1 час назад

Военный борт с телом Елизаветы II прибыл в Лондон

RT на русскомиещё 6

Военно-транспортный самолёт Boeing C-17 Globemaster ВВС Великобритании с телом королевы Елизаветы II приземлился в Лондоне.

Военный борт с телом Елизаветы II прибыл в Лондон
Фото: AFPAFP

Об этом сообщает Sky News.

Кортеж с гробом Елизаветы II направится в Букингемский дворец, где его встретят король Карл III и его супруга королева-консорт Камилла, а также дети и внуки Королевы.

Гроб будет выставлен в одном из залов резиденции монарха, где с Елизаветой II смогут проститься придворные и персонал королевской резиденции.

Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет.

На Совете по престолонаследию Карла III официально провозгласили королём Великобритании.

Государственные похороны королевы Елизаветы II состоятся в Вестминстерском аббатстве 19 сентября.

В мире,Елизавета II,
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