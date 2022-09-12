В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 60.46EUR 61.31
Войти в почту
49 минут назад

МАГАТЭ заявило о готовности увеличить техпомощь Украине

ТАСС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в ближайшие месяцы передаст Украине оборудование для обеспечения безопасности, организация готова нарастить техническую помощь Киеву. Об этом заявил глава агентства Рафаэль Гросси в своем вступительном слове перед Советом управляющих МАГАТЭ.

"В ближайшие месяцы Украине передадут больше оборудования, предназначенного для обеспечения безопасности. <...> МАГАТЭ готово далее расширить масштабы технической помощи с учетом потребностей Украины, и я намерен использовать все доступные механизмы для обеспечения эффективных поставок", - сказал Гросси.

Он отметил, что в июле МАГАТЭ осуществило первую поставку необходимого для Украины оборудования, в частности оборудования для измерения уровня радиации и средств индивидуальной защиты.

В мире,Видео,Рафаэль Гросси,МАГАТЭ,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители