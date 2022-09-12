"В ближайшие месяцы Украине передадут больше оборудования, предназначенного для обеспечения безопасности. <...> МАГАТЭ готово далее расширить масштабы технической помощи с учетом потребностей Украины, и я намерен использовать все доступные механизмы для обеспечения эффективных поставок", - сказал Гросси.