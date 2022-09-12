Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в ближайшие месяцы передаст Украине оборудование для обеспечения безопасности, организация готова нарастить техническую помощь Киеву. Об этом заявил глава агентства Рафаэль Гросси в своем вступительном слове перед Советом управляющих МАГАТЭ.
"В ближайшие месяцы Украине передадут больше оборудования, предназначенного для обеспечения безопасности. <...> МАГАТЭ готово далее расширить масштабы технической помощи с учетом потребностей Украины, и я намерен использовать все доступные механизмы для обеспечения эффективных поставок", - сказал Гросси.
Он отметил, что в июле МАГАТЭ осуществило первую поставку необходимого для Украины оборудования, в частности оборудования для измерения уровня радиации и средств индивидуальной защиты.