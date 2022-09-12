«Если бы сейчас был референдум о вступлении в ЕС, граждане Сербии сказали бы "нет". Надеюсь, сможем это изменить за месяцы и годы, которые перед нами. Причин много, одна из них – сейчас у всех полон рот территориальной целостности Украины, а когда речь идет о территориальной целостности Сербии – они ее разрушили как молотом, и это лицемерие люди в Сербии не могут принять», - заявил Вучич.