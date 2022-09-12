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1 час назад

Вучич объяснил нежелание Сербии вступать в ЕС

Елена Прошина

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что если бы референдум о членстве страны в ЕС проходил сейчас, то жители выступили бы против. Причиной он назвал двойные стандарты Запада по вопросам Косово и Украины. Об этом пишет РИА Новости.

«Если бы сейчас был референдум о вступлении в ЕС, граждане Сербии сказали бы "нет". Надеюсь, сможем это изменить за месяцы и годы, которые перед нами. Причин много, одна из них – сейчас у всех полон рот территориальной целостности Украины, а когда речь идет о территориальной целостности Сербии – они ее разрушили как молотом, и это лицемерие люди в Сербии не могут принять», - заявил Вучич.

Он надеется, что в будущем «рациональный импульс» у жителей сработает. Вучич рассчитывает, что граждане поймут реальный интерес Сербии по вопросу вступления в ЕС и сможет отделить его от эмоций. Однако сейчас большинство против этого.

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Ранее Вучич заявил, что признания самопровозглашенной республики Косово не будет, нужен компромисс. Он добавил, что западные страны призвали его быстрее решать проблему Косово. Это дало бы им дополнительные аргументы в противостоянии с Россией.

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