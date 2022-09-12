Президент Сербии Александр Вучич заявил, что если бы референдум о членстве страны в ЕС проходил сейчас, то жители выступили бы против. Причиной он назвал двойные стандарты Запада по вопросам Косово и Украины. Об этом пишет РИА Новости.
«Если бы сейчас был референдум о вступлении в ЕС, граждане Сербии сказали бы "нет". Надеюсь, сможем это изменить за месяцы и годы, которые перед нами. Причин много, одна из них – сейчас у всех полон рот территориальной целостности Украины, а когда речь идет о территориальной целостности Сербии – они ее разрушили как молотом, и это лицемерие люди в Сербии не могут принять», - заявил Вучич.
Он надеется, что в будущем «рациональный импульс» у жителей сработает. Вучич рассчитывает, что граждане поймут реальный интерес Сербии по вопросу вступления в ЕС и сможет отделить его от эмоций. Однако сейчас большинство против этого.
Ранее Вучич заявил, что признания самопровозглашенной республики Косово не будет, нужен компромисс. Он добавил, что западные страны призвали его быстрее решать проблему Косово. Это дало бы им дополнительные аргументы в противостоянии с Россией.