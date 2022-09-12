На Украине попросили Зеленского одеваться в деловом стиле

Петиция с призывом к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием вернуться к деловому стилю одежды на встречах и официальных мероприятиях зарегистрирована в понедельник на сайте главы государства.

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«Прошу рассмотреть возможность вернуть деловой стиль одежды президента, когда речь идет о встречах с официальными представителями иностранных государств или других официальных мероприятиях», – передает ТАСС со ссылкой на текст петиции.

Петиция должна набрать 25 тыс. голосов. Сейчас ее подписали 19 человек, до окончания голосования остался 91 день. По словам автора, «президент и его внешний вид – это лицо государства».