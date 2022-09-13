Почему население Сербии не поддерживает курс на вступление в ЕС

Идея вступления Сербии в Евросоюз не очень популярна среди населения страны, заявил президент Александр Вучич. По его словам, одна из причин таких настроений кроется в лицемерном подходе Запада к вопросам территориальной целостности в свете событий на Украине. Более того, Белград торопят с признанием независимости Косова, чтобы использовать это как прецедент в противостоянии с Россией, заметил Вучич. Вместе с тем он подчеркнул, что Сербия не станет отказываться от европейской перспективы и продолжит процесс по вступлению в ЕС. Эксперты отмечают, что этот путь будет сопровождаться давлением со стороны Запада, который стремится разорвать отношения между Москвой и Белградом.

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Вопрос вступления Сербии в Евросоюз не находит поддержки со стороны населения республики, заявил президент страны Александр Вучич на пресс-конференции по итогам заседания саммита Процесса Брдо-Бриони в Словении.

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«Если бы референдум о вступлении в ЕС проводился сегодня, граждане Сербии сказали бы «нет», — подчеркнул глава государства.

По его словам, такие настроения вызваны многими причинами, в том числе тем фактом, что в ЕС «постоянно говорят о территориальной целостности Украины», тогда как в случае с Сербией этот принцип был попран.

«Люди в Сербии это лицемерие не могут принять», — приводит ТАСС слова Вучича.

Вместе с тем президент заметил, что республика не станет отказываться от европейского пути и продолжит процесс по вступлению в Евросоюз.

В погоне за прецедентом

Западные страны во главе с США и Евросоюзом продолжают активно лоббировать вопрос признания независимости так называемой Республики Косово. В частности, заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар в интервью каналу N1 в конце августа призвал сербов забыть, что Приштина является частью Сербии и «перейти к нарративу, что Косово и Сербия — это Европа».

В Сербии нынешние усилия Запада считают корыстными, полагая, что таким образом там хотят закрепить прецедент и использовать его в противостоянии с Россией по украинскому вопросу. Как рассказал 10 сентября Александр Вучич, комментируя переговоры со спецпредставителем Евросоюза по Западным Балканам Мирославом Лайчаком, советником канцлера ФРГ Йенсом Плётнером и советником президента Франции Эммануэлем Боном, на этом настаивают ведущие страны Евросоюза, требуя как можно быстрее разрешить сложившуюся ситуацию. По его словам, западным государствам нужно Косово, чтобы задействовать его в качестве правового прецедента в противостоянии с Россией по украинскому вопросу.

«Мы вновь стали сопутствующим ущербом из-за конфликта между крупными державами и их беспринципного поведения в прошлом», — посетовал Вучич.

Сегодня независимость Косова признают более 90 из 193 стран — членов ООН. При этом их число регулярно меняется, так как некоторые государства отзывают своё признание. Среди тех, кто изначально не поддержал независимость этой территории, были Россия, Китай, Индия, а также ряд стран — членов ЕС (Испания, Кипр, Румыния, Словакия и Греция).

Выбор стороны

Сербия испытывает давление со стороны Запада не только по косовскому вопросу. Республике также пытаются навязывать определённую парадигму отношений с Россией. Так, ведущие страны ЕС при поддержке США настаивают на том, чтобы Сербия выбрала сторону в нынешней ситуации вокруг РФ.

«Как мне сказали, Путин воздвиг занавес, и теперь каждый должен продемонстрировать, по какую сторону этого занавеса хочет остаться», — пояснял Александр Вучич.

По его словам, Сербии предлагают занять либо сторону, где экономика «исчезает и не существует», либо «сторону успеха», под которой Запад понимает себя.

В июне 2022 года Европарламент напрямую призвал Сербию присоединиться к антироссийским решениям Евросоюза, выразив сожаление, что республика до сих пор этого не сделала. С точки зрения евродепутатов, это свидетельствует «об отсутствии прогресса и даже регрессе» по вопросам, имеющим основополагающее значение для вступления в ЕС.

В свою очередь, в Сербии свою позицию аргументируют тем, что Москва — исконный союзник Белграда.

«Сербия не вступит в конфликт с Россией, вековым, а часто и единственным своим союзником... Сербия будет вести самостоятельную политику, пока во главе стоит Александр Вучич», — заявил глава сербского МВД Александр Вулин в конце июля.

Сам Вучич 30 августа заявил, что менять свою позицию по неприсоединению к антироссийским санкциям не намерен. По его словам, избранная Белградом политика «показала себя умной, несмотря на все трудности».

В частности, представители Москвы и Белграда 9 сентября констатировали рост товарооборота между странами.

«Товарооборот Сербии и России в 2021 году составил $2,8 млрд, что на 13% больше, чем в 2020-м. Тренд роста продолжается, с января по июль 2022 года товарооборот двух стран составил $2,4 млрд, что представляет рост на 56,94% по сравнению с прошлым годом», — приводил ТАСС сообщение пресс-службы сопредседателя российско-сербского межправительственного комитета Ненада Поповича.

Помимо этого, Сербия продолжает закупать у России газ по «лучшей цене в Европе», заявил в эфире TV Prva директор госкомпании «Сербиягаз» Душан Баятович. Благодаря этому республика практически полностью обеспечила резервы газа на предстоящий отопительный сезон, заметил он.

Своя политика

Эксперты отмечают, что тенденция на снижение популярности перспективы вступления в ЕС в целом свойственна населению многих стран — кандидатов.

«У сербов это дополнительно осложняется двумя обстоятельствами. Первое: за последние 20 лет они практически в одностороннем порядке шли на так называемый национальный компромисс. Речь идёт о степени их вины в гражданских войнах на территории бывшей Югославии. Второе: тяжёлые переговоры по Косову. Всё это создаёт ощущение постоянных односторонних уступок», — пояснила в беседе с RT профессор НИУ ВШЭ, руководитель отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина.

При этом, если предыдущие годы характеризовались системными денежными вливаниями со стороны Европейского союза, то после первого глобального финансово-экономического кризиса эта системность со стороны Брюсселя была утеряна, что дополнительно усложнило отношение сербского народа к евроинтеграционному процессу, напомнила аналитик. Она также отметила справедливость мнения сербов о том, что Запад ведёт себя лицемерно в ряде вопросов.

«Сейчас отношения в европейской части мира вышли из правовых контекстов в политические, а в политических контекстах возможно абсолютно всё. Хотя, безусловно, с точки зрения права — это политика двойных стандартов», — добавила Энтина.

В свою очередь, профессор МГИМО Елена Пономарёва отметила, что ещё один фактор снижения у сербов популярности Евросоюза — его оголтелая политика против России, страны, которая традиционно считается самым надёжным и верным союзником республики.

«Россия, например, не признаёт независимости Косова, она всегда подчёркивает, что в этом вопросе будет занимать ту позицию, которую изберёт Белград, и это не может не импонировать сербскому населению», — пояснила она в разговоре с RT.

Однако попытки руководства Сербии удержать некое подобие нейтралитета, выстраивая отношения со странами, считающими себя противниками, будет вынуждать его и дальше «раскачиваться на геополитических качелях», отметила эксперт.

При этом Екатерина Энтина отметила, что за последние десять лет Белграду удалось конструктивно сыграть на растущих противоречиях между великими державами и на построенной структуре международных отношений.