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24 минуты назад

Министр обороны Украины заявил, что Киев больше не верит Западу

Ura.Ru

Украина больше не верит западным партнерам на слово. Об этом заявил министр обороны страны Алексей Резников.

«Мы научились много чему, и в том числе мы научились не доверять разным попыткам помочь нам получить мир в Украине. К сожалению, в 2014 году были такие попытки от наших партнеров, но те инструменты и те договоренности, которые были до того, они не работают», — заявил Резников, передает телеканал ICTV.

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Он отметил, что Киев больше не доверяет разговорам и неформальным протоколам. Поэтому, по словам Резникова, для того, чтобы установить мир на Украине власти страны готовы подписать многосторонний документ с конкретными гарантиями безопасности.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — защитить мирное население ЛНР и ДНР от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов. За время операции было предпринято несколько попыток провести переговоры между РФ и Украиной, но они так ни к чему и не привели. В Киеве считают переговоры с РФ «смертным приговором», сообщал ранее RT.

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