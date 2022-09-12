«Мы научились много чему, и в том числе мы научились не доверять разным попыткам помочь нам получить мир в Украине. К сожалению, в 2014 году были такие попытки от наших партнеров, но те инструменты и те договоренности, которые были до того, они не работают», — заявил Резников, передает телеканал ICTV.