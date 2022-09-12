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20 минут назад

На Украине заявили о недоверии к Западу

Lenta.ruиещё 2

Киев научился не верить на слово обещаниям западных партнеров, заявил министр обороны Украины Алексей Резников. Об этом сообщает РИА Новости.

На Украине заявили о недоверии к Западу
Фото: ReutersReuters

По его словам, для установления мира на Украине власти страны готовы подписать многосторонний документ с конкретными гарантиями безопасности.

«Мы научились много чему, и в том числе мы научились не доверять разным попыткам помочь нам получить мир в Украине. К сожалению, в 2014 году были такие попытки от наших партнёров, но те инструменты и те договоренности, которые были до того, они не работают», — сказал Резников.

Министр привел в пример Будапештский меморандум, лишивший Украину третьего места в мире по ядерному потенциалу, и не предоставивший стране безопасность. Теперь, по словам Резникова, Киев не доверяет «любым разговорам и неформальным протоколам».

«Только при условии, что будет построена новая мировая архитектура безопасности с понятными гарантиями безопасности Украины со стороны партнеров, которым мы доверяем. И тогда оформление такого документа будет возможно, и он будет многосторонним», — отметил глава украинского военного ведомства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается идти на переговоры с Россией.

В мире,Алексей Резников,Владимир Зеленский,
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