Украина больше не верит западным партнерам на слово. Об этом заявил министр обороны страны Алексей Резников.

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«Мы научились много чему, и в том числе мы научились не доверять разным попыткам помочь нам получить мир в Украине. К сожалению, в 2014 году были такие попытки от наших партнеров, но те инструменты и те договоренности, которые были до того, они не работают», — заявил Резников, передает телеканал ICTV.

Он отметил, что Киев больше не доверяет разговорам и неформальным протоколам. Поэтому, по словам Резникова, для того, чтобы установить мир на Украине, власти страны готовы подписать многосторонний документ с конкретными гарантиями безопасности.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — защитить мирное население ЛНР и ДНР от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов. За время операции было предпринято несколько попыток провести переговоры между РФ и Украиной, но они так ни к чему и не привели. В Киеве считают переговоры с РФ «смертным приговором», сообщал ранее RT.