Шольц рассказал о роли поставленного Германией Киеву оружия

"То, что мы поставили, - зенитные самоходные установки Gepard, Panzerhaubitze 2000, реактивные системы залпового огня Mars - это в действительности вооружения, которые способствуют тому, что сейчас в боях на востоке страны стало возможным изменить ситуацию к тому, как мы ее сейчас видим", - утверждал канцлер.