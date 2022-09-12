Шольц рассказал о роли поставленного Германией Киеву оружия

Канцлер Германии Олаф Шольц утверждает, что поставленное Берлином Киеву оружие позволяет изменить ситуацию в боях на востоке Украины. С таким заявлением он выступил в понедельник в Берлине на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом.
"Мы поставили очень эффективное оружие, которое как раз сейчас играет решающую роль в нынешних боях", - заявил Шольц.
"То, что мы поставили, - зенитные самоходные установки Gepard, Panzerhaubitze 2000, реактивные системы залпового огня Mars - это в действительности вооружения, которые способствуют тому, что сейчас в боях на востоке страны стало возможным изменить ситуацию к тому, как мы ее сейчас видим", - утверждал канцлер.