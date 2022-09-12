СМИ: Харьков снова обесточен

Власти Харькова подтвердили отключение в городе света и остановку водоснабжения. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили местные власти.

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В городе остановилось движение метрополитена, пропал свет. В данный момент наблюдаются перебои в работе интернета.

Напомним, что накануне в Харьковской, Полтавской Днепропетровской, Сумской и Одесской областях Украины произошло отключение электроэнергии. В отдельных городах электричество пропало полностью, местами наблюдались скачки напряжения.