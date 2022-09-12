СМИ: Харьков снова обесточен

Власти Харькова подтвердили отключение в городе света и остановку водоснабжения. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили местные власти.
В городе остановилось движение метрополитена, пропал свет. В данный момент наблюдаются перебои в работе интернета.
Напомним, что накануне в Харьковской, Полтавской Днепропетровской, Сумской и Одесской областях Украины произошло отключение электроэнергии. В отдельных городах электричество пропало полностью, местами наблюдались скачки напряжения.
Ранее глава Госдепа США Нед Прайс заявил, что причиной отключения электричества в ряде украинских регионов стали действия Вооруженных сил РФ. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не прокомментировал возможные удары по критической инфраструктуре Украины и переадресовал вопрос журналистов в Минобороны РФ.