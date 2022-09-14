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4 минуты назад

Зеленский приехал в Изюм

Lenta.ruиещё 2

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в город Изюм Харьковской области, который ранее контролировали союзные силы, сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Зеленского заметили в Изюме
Фото: ReutersReuters

На опубликованных фотографиях Зеленский стоит вместе с украинскими военнослужащими в Изюме, утверждается в публикации. Помимо украинского лидера в город приехали глава офиса президента Украины Андрей Ермак и замминистра обороны Анна Маляр.

Об оставлении города российскими войсками стало известно 10 сентября. Минобороны России объяснило отход перегруппировкой для наращивания усилий на донецком направлении, это делается в целях достижения целей спецоперации на Украине.

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