Зеленского заметили в Изюме

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в город Изюм Харьковской области, который ранее контролировали союзные силы, сообщает Telegram -канал «Политика Страны».

На опубликованных фотографиях Зеленский стоит вместе с украинскими военнослужащими в Изюме, утверждается в публикации. Помимо украинского лидера в город приехали глава офиса президента Украины Андрей Ермак и замминистра обороны Анна Маляр.