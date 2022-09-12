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Западные санкции развивают внутренний туризм в России

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Введенные Западом санкции лишили россиян привычного заграничного отдыха и способствовали развитию внутреннего туризма. Об этом пишет американское издание The Christian Science Monitor.

Туроператоры отмечают всплеск бронирований на традиционно пользующиеся популярностью курорты Краснодарского края или круизы по реке Волге. Туристический бум переживают и Дальний Восток, Сибирь, Карелия, Северный Кавказ и Калининград.

«Совершенно новые направления вдруг стали очень модными», - констатировали опрошенные изданием эксперты.

Помогут ли российские С-400 Китаю сдерживать США?

Характеристики новых российских зенитных ракетных комплексов С-400 «действительно впечатляют». Для Китая выгодно купить именно это оружие, даже несмотря на то, что у него есть собственные разработки, отмечается в статье Sohu, перевод которой сделало ИноСМИ.

Издание уверяет, что способность С-400 к обороне, мониторингу и контрнападению на сверхдальних дистанциях помогут защитить границы Китая и станут «сдерживающим фактором».

«Если у китайцев будут системы С-400, то ВВС Соединенных Штатов больше не осмелятся свободно кружить в воздушном пространстве страны», - подчеркивается в статье.

Украинских беженцев вынуждают вернуться домой

В преддверии холодов и из-за энергетического кризиса европейские страны сворачивают программы помощи беженцам из Украины, и даже те из них, у кого есть деньги, вынуждены возвращаться домой, так как сталкиваются с невозможностью снять жилье. Об этом пишет The Guardian.

Украинцы рассказали изданию, что им отказывают арендодатели, а «многие добровольцы в странах ЕС, которые были рады принять у себя украинскую семью на несколько недель или месяцев, теперь понимают, что война может продолжаться годами». При этом наиболее уязвимыми в этой ситуации оказались пожилые украинцы, которые не знают иностранных языков, не могут быстро сориентироваться в чужой стране и узнать, как можно получить помощь.

«Работают ли вообще антироссийские экономические санкции?»

Российская экономика, несмотря на масштабные экономические санкции, не только не рухнула, но и оказывается жизнеспособнее западной. Инфляция снижается, безработица на рекордно низком уровне, а траты россиян растут. С чем именно это связано, и работают ли вообще санкции, разбиралось Yahoo News Japan.

Японское издание напомнило, что после начала российской спецоперации на Украине, ухода из России западных компаний и резкого усиления санкционного давления, мировые агентства снизили свои прогнозы по ВВП страны, заменив рост в 2,5% на падение на 10-15%. Однако рост цен на энергоносители позволил России добиться рекордного профицита бюджета, крепкий рубль снизил стоимость импорта, также наблюдается и снижение инфляции. Читатели издания констатировали, что санкции против России постепенно становятся «удавкой на шее самого Запада».

Смерть в учебке «морских котиков» США

Желающие пройти отбор в элитные части армии США, в том числе и подразделение «морских котиков» (SEALs), сталкиваются с настолько суровыми испытаниями, что не выдерживают их и умирают. Об этом пишет The New York Times.