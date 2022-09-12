В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
24 минуты назад

Украинские пограничники объяснили отказ воевать за Зеленского

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Ряд украинских пограничников отказались участвовать в боевых действиях и решили покинуть страну, объяснив это нежеланием воевать за режим, который действует террористическими методами.

Украинские пограничники объяснили отказ воевать за Зеленского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На момент 24 февраля, когда началась специальная военная операция Российской Федерации, я не поддержал киевский режим и не пошел на войну. Потому что я не поддерживаю самого президента Зеленского и его власть, это клоунские политики», – сказал РИА «Новости» один из бывших сотрудников украинской пограничной службы.

Другой экс-пограничник отметил, что власти в Киеве не считают украинцев за людей.

«24-го числа не поехал воевать, потому что не поддерживаю политику Зеленского и их террористические все эти приколы. То, что они людей не жалеют. Они страха больше нагоняют, украинцев они за людей не считают», – сказал он.

Еще один бывший инспектор украинской пограничной службы, отказавшийся участвовать в боевых действиях, считает, что украинцев используют как пушечное мясо.

"Многое зависит только от Путина". Что сказал Зеленский CNN

«Когда началась военная спецоперация, я находился дома и никуда не поехал, когда все наши поехали в город Харьков. Я не поддерживаю просто этот режим Зеленского, и поэтому я не поехал. Видно на данный момент, что я был прав, потому что они бьют мирное население, а говорят, что это Российская Федерация. Много пацанов погибает как пушечное мясо», –сказал он.

Ранее Росгвардия задержала 12 дезертиров ВСУ в ЛНР.

В мире,Владимир Путин,Росгвардия,
25
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители