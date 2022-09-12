Украинские пограничники объяснили отказ воевать за Зеленского

«Когда началась военная спецоперация, я находился дома и никуда не поехал, когда все наши поехали в город Харьков. Я не поддерживаю просто этот режим Зеленского, и поэтому я не поехал. Видно на данный момент, что я был прав, потому что они бьют мирное население, а говорят, что это Российская Федерация. Много пацанов погибает как пушечное мясо», –сказал он.