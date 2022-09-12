Украинские пограничники объяснили отказ воевать за Зеленского

Ряд украинских пограничников отказались участвовать в боевых действиях и решили покинуть страну, объяснив это нежеланием воевать за режим, который действует террористическими методами.
«На момент 24 февраля, когда началась специальная военная операция Российской Федерации, я не поддержал киевский режим и не пошел на войну. Потому что я не поддерживаю самого президента Зеленского и его власть, это клоунские политики», – сказал РИА «Новости» один из бывших сотрудников украинской пограничной службы.
Другой экс-пограничник отметил, что власти в Киеве не считают украинцев за людей.
«24-го числа не поехал воевать, потому что не поддерживаю политику Зеленского и их террористические все эти приколы. То, что они людей не жалеют. Они страха больше нагоняют, украинцев они за людей не считают», – сказал он.
Еще один бывший инспектор украинской пограничной службы, отказавшийся участвовать в боевых действиях, считает, что украинцев используют как пушечное мясо.
«Когда началась военная спецоперация, я находился дома и никуда не поехал, когда все наши поехали в город Харьков. Я не поддерживаю просто этот режим Зеленского, и поэтому я не поехал. Видно на данный момент, что я был прав, потому что они бьют мирное население, а говорят, что это Российская Федерация. Много пацанов погибает как пушечное мясо», –сказал он.
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