Минобороны ФРГ: у Европы нет замены американскому ядерному сдерживанию

Ядерное сдерживание в обозримом будущем не имеет альтернативы в усилиях по обеспечению безопасности в Европе, заявила глава Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт. Об этом пишет ТАСС.
«Американскому ядерному сдерживанию, которое защищает и Европу от шантажа, в обозримом будущем не будет замены. Его для нас, европейцев, нужно во что бы то ни стало сохранить. Над этим нам нужно работать с Вашингтоном в НАТО», - заявила Ламбрехт.
Она добавила, что Германия должна поддержать участие в «ядерном зонтике» НАТО всеми необходимыми средствами. Министр также напомнила о решении заменить состоящие на вооружении страны истребители-бомбардировщики Tornado новыми самолетами - F-35. Она также заявила о необходимости больше тратить на оборону.
Ранее военный эксперт и директор музея войск ПВО Юрий Кнутов назвал возможные условия для применения ядерного оружия Россией. По его словам, до применения ядерного оружия может дойти только в случае полноценного вступления НАТО в войну с Россией на Украине.