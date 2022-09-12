Минобороны ФРГ: у Европы нет замены американскому ядерному сдерживанию

«Американскому ядерному сдерживанию, которое защищает и Европу от шантажа, в обозримом будущем не будет замены. Его для нас, европейцев, нужно во что бы то ни стало сохранить. Над этим нам нужно работать с Вашингтоном в НАТО», - заявила Ламбрехт.