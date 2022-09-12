В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
1 час назад

Минобороны ФРГ: у Европы нет замены американскому ядерному сдерживанию

Елена Прошина

Ядерное сдерживание в обозримом будущем не имеет альтернативы в усилиях по обеспечению безопасности в Европе, заявила глава Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт. Об этом пишет ТАСС.

Минобороны ФРГ: у Европы нет замены американскому ядерному сдерживанию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Американскому ядерному сдерживанию, которое защищает и Европу от шантажа, в обозримом будущем не будет замены. Его для нас, европейцев, нужно во что бы то ни стало сохранить. Над этим нам нужно работать с Вашингтоном в НАТО», - заявила Ламбрехт.

Она добавила, что Германия должна поддержать участие в «ядерном зонтике» НАТО всеми необходимыми средствами. Министр также напомнила о решении заменить состоящие на вооружении страны истребители-бомбардировщики Tornado новыми самолетами - F-35. Она также заявила о необходимости больше тратить на оборону.

Ранее военный эксперт и директор музея войск ПВО Юрий Кнутов назвал возможные условия для применения ядерного оружия Россией. По его словам, до применения ядерного оружия может дойти только в случае полноценного вступления НАТО в войну с Россией на Украине.

В мире,Юрий Кнутов,НАТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители