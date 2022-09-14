Американцы скупают оружие в ожидании гражданской войны

Жители США массово скупают оружие и бункеры, к этому их подталкивает страх перед возрастающей угрозой гражданской войны и раскола общества. Об этом написала обозреватель Арва Махдави в статье для The Guardian.
По словам автора материала, недавнее исследование британской международной интернет-компании по состоянию рынка и анализу данных YouGov показало, что свыше 40% американцев допускают вероятность гражданской войны в следующем десятилетии.
В связи с этим жители Штатов готовятся к повсеместным беспорядкам, приводит текст публикации Общественная служба новостей. Между тем, в беседе с ФАН директор фонда изучения США имени Ф. Рузвельта МГУ, доктор исторических наук Юрий Рогулев назвал данную статью The Guardian извечной тягой журналистов к сенсациям. По мнению эксперта, в Штатах на сегодняшний день не наблюдается неразрешимых проблем, которые в обозримом будущем могли бы привести к гражданской войне.
При этом, как отметил собеседник ФАН, в США, как в любом обществе есть экстремисты. При этом доктор исторических наук напомнил, что для начала гражданской войны мало споров по поводу абортов или избирательной системы. Также недостаточно серьезными сейчас в США можно назвать недовольство из-за проводимой властями социальной политики или, к примеру, противостояние глобалистов и националистов. И даже экономические проблемы не ведут к вооруженным восстаниям, хотя и есть в США люди, которые к этому призывают.