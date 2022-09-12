Клинтон рассказала о «сложном выборе» в деле Трампа

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что сейчас трудно сказать, сможет ли прокуратура выдвинуть обвинения против бывшего президента страны Дональда Трампа за предполагаемое хранение секретных документов в своей резиденции Мар-а-Лаго. Об этом она рассказала в эфире телеканала CNN. Ее слова приводит Newsweek.

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Ведущая CNN спросила Клинтон, должно ли Министерство юстиции учитывать «потенциальные последствия предъявления обвинения бывшему президенту и потенциальному кандидату [на пост президента] в 2024 году». Клинтон затруднилась дать четкий ответ, но отметила, что перед властями будет стоять «трудный выбор».

«Я думаю, что это действительно трудный выбор. И я не могу предсказать, что Министерство юстиции сделает по окончании расследования. Но я действительно думаю, что верховенство закона, привлекающее людей к ответственности, имеет центральное значение для нашей страны», — заявила бывший госсекретарь США и оппонент Трампа на президентских выборах 2016 года.

«В отличие от людей, которые делают поспешные выводы, я не хочу этого делать», — добавила Клинтон.

Ранее стало известно, что агенты Федерального бюро расследований США 9 сентября провели более 35 обысков у сторонников Трампа.