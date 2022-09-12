Власти США поругались с Apple из-за нового iPhone 14

Американские сенаторы выступили с критикой в отношении Apple в связи с инициативой компании использовать чипы китайского производства в новом смартфоне iPhone 14.

Как сообщают «Известия», речь идет о сотрудничестве «яблочной» компании с Yangtze Memory Technologies Co. (YMTC) — китайским производителем полупроводниковых устройств, продукция которой, может использоваться в недавно презентованном смартфоне.

Член Республиканской партии Марко Рубио предупредил, что курс Apple на реализацию инициативы приведет к тщательному анализу деятельности компании со стороны федерального правительства.

При этом Apple заявляет, что не использовала чипы YMTC в производстве своих устройств. В компании указали, что сотрудничество с YMTC протекает в рамках оценки китайского производителя как поставщика компонентов для продукции, продаваемой в Китае.