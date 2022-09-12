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59 минут назад

Президент Австрии ван дер Беллен обвинил российские власти в "расколе" Европы

Газета.Ruиещё 1

Австрия должна избавиться от зависимости от российского газа и продолжить вводить жесткие санкции против России. Об этом заявил президент Австрии Александр ван дер Беллен на своей странице в Twitter.

Президент Австрии обвинил российские власти в расколе Европы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Европа объединилась во введении жестких санкций против России. И они работают. Но каждый кубометр газа Путин использует для раскола Европы», — заявил политик.

Ван дер Беллен также призвал соотечественников инвестировать в возобновляемые источники энергии и экономить энергию.

«Это нелегко и требует упорного труда. Если мы будем помогать друг другу согласно добрым австрийским традициям и заботиться друг о друге, я полон уверенности, что мы сможем это сделать», — резюмировал он.

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг ранее заявил в интервью Wiener Zeitung, что верит в эффективность антироссийских санкций. Он также надеется, что когда-нибудь, если президент России Владимир Путин уступит, начнутся переговоры по снятию ограничений. Но, по его словам, санкционный список с физическими лицами останется неизменным.

В мире,Владимир Путин,
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