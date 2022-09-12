Названо условие перезапуска ЗАЭС

Запорожская АЭС может быть перезапущена в том случае, если удастся восстановить ЛЭП и отодвинуть линию соприкосновения сил от станции. Как сообщает ТАСС, об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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«Надеемся, что удастся перезапустить после отодвижения линии боевого соприкосновения и ремонта линии электропередачи», — заявил он.

Для перезапуска потребуются считаные часы, однако при более щадящем запуске сотрудникам станции необходимо несколько дней.

Напомним, что ЗАЭС перешла под контроль российских войск в ходе освобождения Запорожской области. После этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно обстреливали территорию станции, в результате нарушив работу линий электропередачи.