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23 минуты назад

Раскрыты детали похорон Елизаветы II

Никита Бородкин

Приглашенные на похороны британской королевы Елизаветы II мировые лидеры не смогут пользоваться автомобилями и вертолетами, а также должны прибыть в страну коммерческими рейсами. Как сообщает «Лента.ру», об этом стало известно изданию Politico.

Отмечается, что правила связны с недостатком свободного пространства на мероприятии, а также большим количеством посетителей. Кроме того, есть ограничения и на состав делегации — похороны смогут посетить лишь мировые лидеры и их супруги.

После панихиды они смогут оставить записи в книге соболезнований в Ланкастер-Хаусе. Затем они пешком направятся в Динс-Ярд для встречи с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли. За день до этого для них проведет прием Карл III.

В мире,Видео,Елизавета II,
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