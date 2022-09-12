Раскрыты детали похорон Елизаветы II

Приглашенные на похороны британской королевы Елизаветы II мировые лидеры не смогут пользоваться автомобилями и вертолетами, а также должны прибыть в страну коммерческими рейсами. Как сообщает «Лента.ру», об этом стало известно изданию Politico.
Отмечается, что правила связны с недостатком свободного пространства на мероприятии, а также большим количеством посетителей. Кроме того, есть ограничения и на состав делегации — похороны смогут посетить лишь мировые лидеры и их супруги.
После панихиды они смогут оставить записи в книге соболезнований в Ланкастер-Хаусе. Затем они пешком направятся в Динс-Ярд для встречи с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли. За день до этого для них проведет прием Карл III.